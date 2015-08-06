У Києві в День Незалежності учасники АТО пройдуть маршем - військового параду не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук.

“24 серпня, на відміну від минулого року, не передбачається проведення військового параду. Жодна військова техніка не братиме участі у проведенні заходів на Майдані Незалежності та Хрещатику. Передбачається проведення маршу Незалежності, в центрі якої буде особа воїна-захисника країни, тих, кому ми завдячуємо за нашу свободу і незалежність. Ми запрошуємо киян та гостей міста, щоб вони підтримали наших воїнів 24 серпня”, - сказав Ковальчук.

Також він повідомив, що ввечері 24 серпня у Києві відбудеться концерт класичної симфонічної музики.

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Коментуючи святкування Дня прапора 23 серпня, Ковальчук зауважив, що на Софійській площі Києва о 9.00 за участі президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія підняття Державного прапора.

Одночасно державні прапори будуть підняті в усіх містах України та у військових частинах. У посольствах України за кордоном теж о 9.00 за місцевим часом пройдуть церемонії підняття українського прапора.

На Софійській площі буде відкрито історичну виставку, яка працюватиме три дні.

У столичному парку Вічної слави о 12.00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину вшанування пам'яті загиблих бійців АТО.