За півроку київська мережа аптек "Фармація" отримала 3-мільйонний прибуток

«Такого результату, за досить короткий термін на вдалося досягнути завдяки сучасним управлінським рішенням та зваженому ринковому підходу, який дав нам можливість повернути довіру постачальників, запровадити ряд соціальних проектів, знизити ціни в аптечній мережі, а також забезпечити аптеки повним асортиментом ліків та багато іншого. КП «Фармація» дуже потужне підприємство, яке має величезний комерційний та соціальний потенціал. Уже сьогодні «Фармація» стала на шлях динамічного розвитку не тільки як комерційна структура, а й перш за все як транслятор соціальних ініціатив та проектів міста», – прокоментував досягнення керівник підприємства Руслан Світлий.

Як повідомляв раніше Київський міський голова Віталій Кличко, за короткий проміжок часу «Фармація» зі збиткової стала прибутковою. Завдяки закупівлі ліків напряму в офіційних дистриб’юторів в аптеках комунального підприємства ціни значно знизилися. До того ж КП «Фармація» за ініціативи мера на підтримку малозабезпечених киян наразі реалізовує понад 200 найменувань соціальних ліків за найнижчими цінами.

Прибутковість підприємства сприятиме збільшенню відрахувань до міського бюджету. Ці кошти київська влада зможе спрямувати на розширення програми із соціальної підтримки громадян, особливо у цей складний для держави час. Зокрема, з’явиться можливість збільшити асортимент продажу соціальних ліків до 300 найменувань і більше, розширити мережу аптек і аптечних пунктів, де обслуговують за карткою киянина. До того ж нарощення фінансових ресурсів бюджету – це додаткові кошти на ремонт і реконструкцію медичних закладів. Цьогоріч ця цифра сягає 150 млн грн, а надалі, при ефективній роботі бюджетоутворюючих підприємств столиці, вона може зрости у рази.

Підвищення ефективності роботи підприємства – значний внесок у розвиток міста та захист інтересів киян. Зміни, які відбуваються у комунальній сфері Києва, уже зараз помітні. Їх відчувають тисячі малозабезпечених киян.