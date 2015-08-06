Лише 8% киян не підтримують створення нової патрульної поліції - опитування

82% киян підтримують створення нової патрульної поліції у місті.

Про це свідчать передані УНІАН дані дослідження, проведеного Інформаційно-аналітичним центром «RATING Pro» за результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з результатами дослідження, лише 8% киян не підтримують створення нової патрульної поліції.

При цьому 69% опитаних очікують, що у зв'язку зі створенням патрульної поліції рівень безпеки у Києві покращиться, 19% вважають, що все залишиться на колишньому рівні, 2% – погіршиться. При цьому серед тих, хто підтримує створення поліції, очікують покращення безпеки у місті 82% опитаних, а серед тих, хто не підтримує, домінує думка, що нічого не зміниться (66%).

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42% опитаних очікують, що у зв'язку зі створенням нової патрульної поліції рівень боротьби з корупцією покращиться, 38% вважають, що все залишиться на колишньому рівні, 4% – погіршиться. При цьому серед тих, хто підтримує створення поліції, очікують покращення боротьби з корупцією 51% опитаних, а серед тих, хто не підтримує, домінує думка, що нічого не зміниться (61%).

Опитані вважають, що основна заслуга у створенні патрульної поліції Києва належить заступнику міністра внутрішніх справ Екі Згуладзе (39%), 14% вважають, що це заслуга президента України Петра Порошенка, 8% - міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 6% - мера Києва Віталія Кличка, 2% - прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Третина – не визначились з відповіддю.

Дослідження проведено Інформаційно-аналітичним центром «RATING Pro» за результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг» в м. Київ. 15-21 липня опитано 1200 респондентів (особисте інтерв’ю face-to-face) від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка: не більше 2.8%.