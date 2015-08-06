У Києві небезпечні переходи почали фарбувати в червоно-білі кольори

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Так, у рамках ремонту вулиці Старонаводницької в Печерському районі на новому асфальтобетонному покритті був облаштований черговий пішохідний перехід червоно-білого кольору з використанням холодного двокомпонентного пластику.

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«Цей перехід є потенційно аварійно-небезпечним об’єктом, тому таке технічне рішення є дуже актуальним і повинно мінімізувати ймовірність ДТП за участю пішоходів», - зазначається в повідомленні.

Облаштування переходів у такий спосіб проводиться з метою підвищення безпеки руху на вулично-дорожній мережі столиці, наголосили в КМДА.