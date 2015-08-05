СБУ підтвердила затримання депутата Київради, який вимагав від підприємців хабар

Як повідомляє прес-центр СБ України, неправомірну винагороду депутат вимагав від підприємців за невтручання в їх господарську діяльність.

У ході проведення слідчих дій у причетних до вчинення злочину осіб вилучено кошти на загальну суму понад чотири мільйони гривень.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв про затримання Службою безпеки України депутата Київрада Даниленка (фракція "УДАР - "Солідарність") за підозрою в отриманні 1 млн грн хабара.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що поки не має «докладної інформації» про затримання за хабар депутата Київради Даниленка.

«Але хочу підкреслити: кожен, хто візьме хабар, повинен бути притягнутий до відповідальності. Якщо це чиновник КМДА чи депутат Київради, - я першим буду вимагати, щоб корупціонер відповідав за законом. Бо це - репутація міської влади», - додав він.