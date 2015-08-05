СБУ підтвердила затримання депутата Київради, який вимагав від підприємців хабар
Співробітниками Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримано одного з депутатів Київської міської ради – голову однієї тимчасової контрольної комісії та його спільників при одержанні ними хабара.
Як повідомляє прес-центр СБ України, неправомірну винагороду депутат вимагав від підприємців за невтручання в їх господарську діяльність.
У ході проведення слідчих дій у причетних до вчинення злочину осіб вилучено кошти на загальну суму понад чотири мільйони гривень.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Раніше сьогодні УНІАН повідомляв про затримання Службою безпеки України депутата Київрада Даниленка (фракція "УДАР - "Солідарність") за підозрою в отриманні 1 млн грн хабара.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що поки не має «докладної інформації» про затримання за хабар депутата Київради Даниленка.
«Але хочу підкреслити: кожен, хто візьме хабар, повинен бути притягнутий до відповідальності. Якщо це чиновник КМДА чи депутат Київради, - я першим буду вимагати, щоб корупціонер відповідав за законом. Бо це - репутація міської влади», - додав він.