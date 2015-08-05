Кличко оприлюднив дані про фінансові порушення у КМДА та передав матеріали правоохоронцям

Про це заявив директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«З липня 2014 року і до червня цього року Департамент внутрішнього фінансового контролю провів перевірки, результати яких передано до правоохоронних органів. Із загальної суми виявлених порушень та недоліків витрати становлять 382 млн грн», – зауважив Пліс.

За його словами, всього протягом року правоохоронцям було направлено матеріали 90 перевірок, за 47 з яких – порушені кримінальні провадження. При цьому він додав, якщо брати показники липня 2013 – червня 2014 років, то тоді правоохоронцям передали лише 19 справ.

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«Кількість переданих справ зростає. Але це говорить не про те, що за минулої влади не було фінансових зловживань. Це є підтвердженням того, що нинішня київська влада не покриватиме жодного корупціонера. І ми спільно з правоохоронцями маємо припинити «розтягування» грошей киян і державних коштів по кишенях чиновників. І реакція правоохоронців повинна бути адекватною – всі ті, хто причетний до розкрадання коштів, мають бути притягнуті до відповідальності», – наголосив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова підкреслив, що Департамент внутрішнього фінансового контролю співпрацює з прокуратурою столиці для прискорення розслідувань за кримінальними провадженнями.

За попередньою інформацією Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, за результатами 5 кримінальних проваджень правоохоронці вже повідомили посадовцям про підозру в скоєнні правопорушень, за 2 кримінальними провадженнями матеріали вже направлені до суду.

Київський міський голова наголосив, що протягом року було значно підвищено ефективність та прозорість внутрішнього контролю КМДА. Зокрема, підкреслив Кличко, якщо раніше комунальними підприємствами та установами публікувалися лише річні плани закупівель, то нині з метою максимальної прозорості та внутрішнього моніторингу публікується максимальний комплект документів процедур закупівель, який дозволений законодавством. Зокрема, документація з конкурсних торгів, оголошення про проведення торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, звіти про результати проведення торгів та інше.

Крім того, на офіційному інтернет-порталі Департаменту оприлюднюються висновки аудиту, інформаційно-статистичні матеріали, періодичні звіти, і, головне, фінансова звітність всіх комунальних підприємств, установ та організацій Києва, що звітують до Департаменту комунальної власності тощо.

«Корупцію треба знищити як головну перешкоду для розвитку Києва і втілення реформ, яких сьогодні вимагають мешканці столиці. Боротьба з корупцією – це вже не просто питання ефективності нашої роботи – це питання збереження нашої країни», – наголосив Кличко.