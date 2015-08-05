ГПУ та Кличко заявляють, що нічого не знають про затримання за хабар депутата Київради
У прокуратурі Києва і ГПУ кореспонденту УНІАН сказали, що поки не володіють інформацією про затримання депутата Київрада Даниленка.
Мер Києва Віталій Кличко поки що не має «докладної інформації» про затримання за хабар депутата Київради Віталія Даниленка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, про це Кличко заявив, коментуючи інформацію про затримання Даниленка.
"Докладної інформації про це від правоохоронців ми поки не маємо», - сказав він.
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«Але хочу підкреслити: кожен, хто візьме хабар, повинен бути притягнутий до відповідальності. Якщо це чиновник КМДА чи депутат Київради, - я першим буду вимагати, щоб корупціонер відповідав за законом. Бо це - репутація міської влади», - зазначив Кличко.
У прокуратурі Києва і ГПУ кореспонденту УНІАН сказали, що поки не володіють інформацією про затримання депутата Київрада Даниленка.
Раніше сьогодні окремі ЗМІ з посиланням на джерела правоохоронних органах повідомили про затримання Службою безпеки України депутата Київрада Даниленка (фракція "УДАР - "Солідарність") за підозрою в отриманні 1 млн грн хабара.