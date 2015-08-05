Кияни підтримали перейменування Московської площі в Деміївську - КМДА

Про це заявляють у Київській міськдержадміністрації з посиланням на результати відповідного електронного голосування.

Як повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА, з 1070 учасників обговорення в ході електронного голосування 987 висловилися «за».

У КМДА нагадали, що 10 серпня завершується громадське обговорення перейменування низки об’єктів столиці, серед яких і Московська площа. Також цього дня завершиться обговорення проектів перейменування Московського мосту, а також вулиці Ілліча у Дарницькому районі, бульвару Івана Лепсе в Солом’янському районі та вулиці Пугачова в Шевченківському районі Києва.

Впродовж двох місяців кияни мали змогу взяти участь в електронному обговоренні на сайті КМДА: http://projects.kievcity.gov.ua/ та висловити свої зауваження і пропозиції.

Кияни підтримали перейменування вулиці Пугачова на честь академіка Ромоданова – 73%, присвоєння Московському мосту ім’я видатного українського інженера Георгія Фукса – 58%.

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За інформацією КМДА, неабиякий суспільний резонанс викликало можливе перейменування вулиці Ілліча у Дарницькому районі на честь В’ячеслава Веремія. Так, більшість підтримує необхідність перейменування вулиці, але висловлюється проти присвоєння їй ім’я В’ячеслава Веремія – 59% «проти».

Щодо перейменування бульвару Лепсе на честь голови Київського міськвиконкому в 1979-1990 роках Валентина Згурського думки киян розділилися практично порівну – 507 «за» і 517 «проти».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня розпочалось електронне обговорення та збір пропозицій від громадськості стосовно ще 12 проектів рішень Київради про перейменування вулиць і площ міста.

Долучитися до обговорення перейменувань може кожен киянин. Для цього слід зайти на сайті КМДА до рубрики «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» (http://projects.kievcity.gov.ua). Кожен зареєстрований користувач порталу може залишити свій «голос» – погодитися/не погодитися із запропонованими проектами, висловити свої пропозиції, зауваження чи оприлюднити власну редакцію проекту рішення.

Триватиме громадське обговорення до 3 жовтня 2015 року.