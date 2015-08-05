У Києві ліквідували мережу обмінних пунктів, вилучено рекордну суму грошей
15:11, 05 серпня 2015Київ
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У Києві ліквідовано мережу нелегальних обмінних пунктів, у результаті чого вилучено $4 млн і 7 млн грн.
Було вилучено рекордну суму грошей / Фото УНІАН
Про це перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан повідомив на своїй сторінці в соцмережі.
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"Сьогодні з п'яти ранку оперативники податкової міліції Києва спільно зі столичною прокуратурою і міліцією провели 17 обшуків в мережі нелегальних обмінних пунктів та за місцем проживання її організатора", - повідомив він.
"Було вилучено рекордну суму грошей – $4 млн і 7 млн грн. Це поки попередня цифра, тому що слідчі дії тривають. Всі причетні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - підкреслив Сергій Білан.
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