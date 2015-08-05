Кличко пообіцяв ліквідувати величезний провал дороги в Києві до 1 вересня

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції ліквідації аварії на колекторі.

«Ми перебуваємо на вулиці Борщагівській, де перекритий рух транспорту у зв’язку з пошкодженням на колекторі. Цей колектор був прокладений у 1973 році. Він забезпечує водовідведення мешканцям Святошинського, частково Солом’янського та Шевченківського районів. Спільними зусиллями всіх задіяних комунальних служб, зокрема, «Київводоканалу» і «Київавтодору» в найближчі кілька тижнів проблема буде повністю ліквідована і рух на цій ділянці дороги відновлений», – зазначив Віталій Кличко.

Він повідомив, що на локалізацію аварії місто виділило понад 8 млн грн. Водночас сьогодні майже 80% комунікаційних мереж у місті застарілі і потребують ремонту та оновлення, а для цього потрібні великі кошти. «Дану ділянку протяжністю 160 м, яка перебуває в аварійному стані, ми з використанням нових технологій приведемо до ладу. Водночас такі ділянки у Києві зі зношеними комунікаціями вимірюються не метрами, а десяткам кілометрів. Хочу підкреслити – на все це потрібні кошти. У Києві повинно залишатися більше фінансів. 60% ПДФО з бюджету міста ми перераховуємо до центрального бюджету, а водночас чуємо всюди оди децентралізації, зокрема, фінансової. Децентралізація повинна бути не на словах, а у діях», – наголосив Київський міський голова.

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Мер зауважив, що ще у 1999 році за результатами обстеження київський колектор був визнаний аварійним та непридатним до експлуатації. Будівництво колектора-дублера було розпочате в 1994 році. Але, щоб запустити першу частину нитки колектора потрібно 159 млн гривень.

Нагадаємо, 2 серпня внаслідок пошкодження на каналізаційному колекторі утворився провал дорожнього покриття на вул. Борщагівській, 122. Виливання стоків на поверхню не відбулося, загрози навколишньому природному середовищу і мешканцям навколишніх будинків немає, але ситуація значно ускладнила дорожній рух на вказаній ділянці.

У зв’язку з пошкодженням обмежено рух транспорту від Повітрофлотського шляхопроводу до Політехнічного провулку в бік житлового масиву Борщагівка.

Руйнування верхньої частини колектора сталося внаслідок газової корозії під дією агресивних речовин, які виділяються в процесі транспортування стічних вод.