Київському метрополітену вдалося вдвічі скоротити збитковість

Чистий дохід столичної підземки за 6 місяців 2015 року становить 609,9 млн грн – на 267,1 млн грн більше відповідного показника 2014 року.

«Ми провели оптимізацію витрат, впровадили систему електронних закупівель, був збільшений відсоток відрахувань за розміщення реклами. Крім того, відбулася зміна тарифу», – повідомив начальник КП «Київськой метрополітен» Віктор Брагінський.

Як зазначав раніше мер столиці Віталій Кличко, за досить короткий час київському метрополітену вдалося сплатити 116 млн грн кредитних зобов’язань і 14 млн грн перед міським бюджетом. Подальша робота підприємства в цьому напрямі дозволить значно зменшити його залежність від міського бюджету, а відтак вивільнені кошти Київ зможе спрямувати на інші соціально важливі проекти для міста і киян.

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Віталій Кличко неодноразово наголошував, що столичний транспорт, у тому числі метрополітен, має бути доступним і комфортним для громадян, що напряму залежить від позитивних результатів роботи підприємства. Сьогодні КП «Київський метрополітен» відновило 22 і модернізувало 95 вагонів, капітально відремонтувало 14 ескалаторів. У разі збільшення доходів підприємство зможе покращити обсяги цієї роботи та в перспективі придбати нову техніку.

Поступово Київ за рівнем транспортного обслуговування стане по-справжньому європейським містом.