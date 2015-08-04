Кличко пригрозив чиновникам за саботаж по виділенню землі сім’ям загиблих киян-учасників АТО

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання робочої групи з питань соціального захисту киян-учасників АТО, членів їхніх сімей і членів загиблих киян-учасників АТО, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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«Ми неодноразово зустрічалися із сім’ями загиблих киян. Ключове питання, яке порушувалося – виділення землі. Ми почали обговорювати це питання ще у жовтні минулого року, проте досі у нас відсутній детальний план території», – наголосив мер.

У коментарі журналістам Кличко зазначив, що, в першу чергу, землю отримають сім’ї загиблих героїв. «Я незадоволений тим, як вирішується це питання. Бо ще в жовтні минулого року ми прийняли рішення про виділення землі, пройшло майже 10 місяців, і до сьогоднішнього дня питання чомусь затягується. Я впевнений, ми повинні виділити землю якомога швидше, і я особисто проконтролюю це питання», – зазначив Київський міський голова.

За словами Кличка, не пізніше вересня Київрада має затвердити детальний план території, після чого депутати ухвалять рішення щодо відведення конкретних ділянок.

Мер наголосив, що сприйматиме затягування питання виділення землі як саботаж із боку столичних чиновників. «Усі відмовки Департаментів не влаштовують ні мене, ні тих, кому ми обіцяли ділянки. Тому я жорстко поставив вимогу у найкоротші терміни вирішити питання виділення землі. Якщо його не врегулюють, я поставлю питання про професійність тих осіб, які за це відповідають, і сприйматиму їх роботу як саботаж та небажання виконувати свої обов’язки», – підкреслив Кличко.