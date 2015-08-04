Влада Києва відшкодовуватиме киянам відсоткові кредитні ставки на заходи з енергозбереження

Меморандум передбачає, що київська влада розробить міську програму відшкодування відсоткових ставок за короткостроковими кредитами, які надаються населенню на реалізацію енергоефективних заходів на 2015–2018 роки.

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"Енергоефективність - це пріоритет не тільки для Києва, а й для всієї держави.Пересічний українець споживає у 5 разів більше енергії, ніж пересічний європеєць. Тому програма енергоефективності дуже важлива - вона не тільки дозволяє економити кошти, а й покликана посилити енергонезалежність нашої країни. І ми всіляко підтримуватимемо цю ініціативу", - зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що сьогодні мешканці і столиці, і всієї України зобов’язані бути максимально енергоощадливими, з одного боку - економити енергоресурси, з іншого - скоротити витрати на енергоспоживання.

Мер підкреслив, що міська влада визначила питання енергоефективності одним із пріоритетних напрямків у своїй роботі. І сьогодні київська адміністрація розпочала реалізацію низки програм, спрямованих на економію енергоносіїв. “Ми робимо все, щоби за показниками енергоефективності столиця була на першому місці в державі. Ми готові всіляко підтримати заходи з енергозбереження та знайти гроші для компенсації витрачених киянами коштів, які були спрямовані на підвищення енергоефективності їхніх осель. Ми будемо коригувати бюджет, щоби стимулювати ОСББ і мешканців утеплювати будинки і використовувати програми з енергоефективності і енергозбереження. Ми будемо підтримувати людей, які беруть кредити щоб впроваджувати енергоефективні технології", - сказав Віталій Кличко.