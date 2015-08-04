До 6 серпня на кількох вулицях в центрі Києва вночі обмежать рух
15:33, 04 серпня 2015Київ
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У зв'язку із влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття в нічний час буде частково перекрито рух транспорту в центрі Києва.
На прилеглих до площі Перемоги вулицях перекриють рух / smartclever.com.ua
Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор". Зокрема, рух транспорту буде обмежено на вул. Старовокзальній на ділянці від бульвару Шевченка до вул. Жилянської – з 22:00 4 серпня до 08:00 5 серпня, на вул Дмитрівській – ріг вул. Гончара, просп. Перемоги – ріг вул. Бульварно-Кудрявської – з 22:00 5 серпня до 08:00 6 серпня.
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В "Київавтодорі" просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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