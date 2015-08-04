До 6 серпня на кількох вулицях в центрі Києва вночі обмежать рух

Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор". Зокрема, рух транспорту буде обмежено на вул. Старовокзальній на ділянці від бульвару Шевченка до вул. Жилянської – з 22:00 4 серпня до 08:00 5 серпня, на вул Дмитрівській – ріг вул. Гончара, просп. Перемоги – ріг вул. Бульварно-Кудрявської – з 22:00 5 серпня до 08:00 6 серпня.

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В "Київавтодорі" просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.