Заступник Кличка закликав киян контролювати якість ремонту житлових будинків

Про це у своїй колонці в інтернет-виданні «Українська правда. Київ» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

У зв’язку зі значним обсягом таких робіт він звернувся до всіх мешканців будинків, де розпочато й тривають ремонти, з проханням долучитися до контролю за якістю робіт.

«Крім замовника, на кожному будівництві є свій підрядник, від якого залежить якість виконаних робіт. Чим більше таких підрядників, тим важче контролювати згори. А залишити все на їх сумління теж не можна. Маємо гіркий досвід минулих років, коли, здавалося б, якісний ремонт на повірку виявлявся профанацією, що викликало закономірне незадоволення людей», – наголосив Петро Пантелеєв.

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Він зауважив, що саме конкретний мешканець квартири найбільше зацікавлений у такому контролі. Жоден чиновник чи група посадовців, хай там як вони не намагаються, не зможуть підмінити собою громаду. Тому не дивно, каже заступник голови КМДА, що якість життя в будинках, де мешкають соціально активні кияни, на порядок вища, ніж у багатоповерхівках, де дотримуються радянських принципів «нам все повинні» і «моя хата скраю».

«Не будьте байдужими і долучайтесь до громадського контролю. Часи, коли можна було відсидітись збоку, минули. Прийшла пора кожному з нас брати на себе частку спільної відповідальності і робити власний вклад у майбутнє Києва», – закликав Петро Пантелеєв усіх киян.