Величезний провал дороги в Києві ліквідують тільки за місяць

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав голова правління – генеральний директор ПАТ «АК «Київводоканал» Андрій Білик.

За його словами, для ліквідації аварії, що сталася 2 серпня на каналізаційному колекторі на вул. Борщагівській у Солом’янському районі Києва, необхідно здійснити санацію майже 120 метрів трубопроводу.

«Аварійній санації підлягає ділянка від місця пошкодження до Повітрофлотського шляхопроводу завдовжки майже 120 метрів. За попередніми розрахунками, ремонт триватиме близько одного місяця – до початку вересня, поки автомобільний трафік менший, порівняно з осіннім», – зазначив Білик.

Він підкреслив, що наразі аварійно-відновлювальні бригади «Київводоканалу» виконали роботи з укріплення котловану, що запобігатиме подальшому руйнуванню транспортного полотна. Це дасть можливість частково відновити рух транспорту в бік Борщагівки однією смугою, однак наразі розробляється остаточна схема організації дорожнього руху на період аварійно-відновлювальних робіт.

Руйнування верхньої частини залізобетонного колектора 1973 року прокладення відбулося внаслідок газової корозії під дією агресивних речовин, які виділяються в процесі транспортування стічних вод. При цьому лоткова частина трубопроводу залишилася неушкодженою. Наразі стічні води транспортуються саме з її допомогою. У період санації колектора буде здійснюватись тимчасова перекачка стоків за допомогою насосного обладнання.

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Керівник «Київводоканалу» підкреслив, що рівень зношеності мереж водовідведення столиці становить близько 30% від загальної протяжності (майже 2,7 тис км). Тож запобігти виникненню аварійних ситуацій на каналізаційних колекторах можливо тільки шляхом регулярного фінансування їхньої реконструкції. «Київводоканал» розробив програму реконструкції та розвитку каналізаційних колекторів, яка тривалий час не фінансувалася. Лише у 2015 році розпочато фінансування відновлення будівництва другої нитки головного каналізаційного колектора.

Як нагадали у прес-службі, 2 серпня внаслідок пошкодження на каналізаційному колекторі утворився провал дорожнього покриття на вул. Борщагівській, 122. Виливання стоків на поверхню не відбулося, загрози навколишньому природному середовищу і мешканцям навколишніх будинків немає, але ситуація значно ускладнила дорожній рух на вказаній ділянці.

Колектор діаметром 2000 мм забезпечує водовідведення мешканців Святошинського, частково Солом’янського та Шевченківського районів, а також сусідніх Ірпеня та Коцюбинського. Роботи з локалізації аварії та укріплення котловану організовані без обмеження водовідведення мешканців.

У зв’язку з пошкодженням було обмежено рух транспорту від Повітрофлотського шляхопроводу до Політехнічного провулку в бік житлового масиву Борщагівка.