У Києві до 20 серпня перекриють рух пішоходів і велосипедистів по Південному мосту

11:37, 04 серпня 2015
Київ
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У Києві з 4 до 20 серпня через ремонтні роботи буде перекрито рух пішоходів та велосипедистів Південним мостом через Дніпро.

Фото УНИАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття Південного мосту через р. Дніпро з 4 до 20 серпня буде перекрито рух пішоходів і велосипедистів на тротуарі верхового боку мосту в напрямку руху з проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе в місці проведення ремонтних робіт.

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