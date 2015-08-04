У Києві до 20 серпня перекриють рух пішоходів і велосипедистів по Південному мосту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття Південного мосту через р. Дніпро з 4 до 20 серпня буде перекрито рух пішоходів і велосипедистів на тротуарі верхового боку мосту в напрямку руху з проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе в місці проведення ремонтних робіт.