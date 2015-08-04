Невідомі підпалили офіс "Київтранспарксервісу" (фото)

07:56, 04 серпня 2015
Київ
494

Вночі 3 серпня невідомі підпалили офіс комунального підприємства "Київтранспарксервіс".

Офис

У прес-службі підприємства повідомили, що невідомі кинули у вікна дві пляшки із запальною сумішшю.

"Невідомі зловмисники кинули у вікно другого поверху дві пляшки із запальною сумішшю - одна з них влучила в робочий кабінет", - йдеться у повідомленні.

В результаті приміщенню було завдано чималої шкоди, знищені документи і техніка. Варто зазначити, що пожежа не перекинулася на сусідні приміщення, вона була швидко локалізована і ліквідована. Працівники МНС констатували навмисний підпал будівлі.

parkservis.kiev.ua

Як вчора повідомляв УНІАН, вночі в Солом'янському районі Києві біля відділення одного з банків спрацював вибуховий пристрій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter