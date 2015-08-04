Невідомі підпалили офіс "Київтранспарксервісу" (фото)
07:56, 04 серпня 2015Київ
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Вночі 3 серпня невідомі підпалили офіс комунального підприємства "Київтранспарксервіс".
Офіс "Київтранспарксервісу" / parkservis.kiev.ua
У прес-службі підприємства повідомили, що невідомі кинули у вікна дві пляшки із запальною сумішшю.
"Невідомі зловмисники кинули у вікно другого поверху дві пляшки із запальною сумішшю - одна з них влучила в робочий кабінет", - йдеться у повідомленні.
В результаті приміщенню було завдано чималої шкоди, знищені документи і техніка. Варто зазначити, що пожежа не перекинулася на сусідні приміщення, вона була швидко локалізована і ліквідована. Працівники МНС констатували навмисний підпал будівлі.
parkservis.kiev.ua
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