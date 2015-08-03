У Києві жінка-водій, яка порушила ПДР, прокотила поліцейського на капоті свого авто (відео)

Як пише Вечірній Київ, коли поліцейські вказали водієві на порушення правил стоянки, та натиснула на газ і спробувала виїхати, при цьому кілька метрів котила на капоті патрульного, який намагався їй перешкодити виїхати.

За даними видання, через деякий час на своїй сторінці в Facebook жінка виклала листування з подругою, в якій розповіла про порушення і про те, що "визла на кружек" сина, а "изверги" поліцейські зламали їй підбори і вивернули плече.

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"Дівчина порушила правила ПДР 15.9 , ми зажадали документи згідно правил 2.1, на що вона вела себе неадекватно. Ми ж вели себе в рамках закону. Зараз кожен в праві нас обговорювати, ми діяли відповідно до інструкції", - зазначила в коментарі під відеозаписом події користувач Леся Янковська, яка, судячи по змісту коментаря, є поліцейським і була на місці події.

Крім того, користувачі для порівняння дій поліцейських опублікували відеозапис подібного інциденту, який стався в США.