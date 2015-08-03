У Києві вночі біля відділення російського банку стався вибух (фото)

Відповідно до фотографій, розміщених на сайті Головного управління МВС у Києві, йдеться про банку VTB. Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві, в 3.14 в Солом'янське райуправління міліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з банківських установ прогримів вибух.

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На місце події прибули очільник столичної міліції Олександр Терещук, керівники Солом’янського районного управління, кілька слідчо-оперативних груп, вибухотехнічна служба та поліцейські патрулі. Працівники міліції опитали можливих очевидців події та провели ретельний огляд місцевості.

Правоохоронці, оглядаючи триповерхову будівлю, виявили розбите вікно банківської установи та пошкоджену клумбу, біля якої - епіцентр вибуху невідомого предмета.

На даний час триває перевірка і проведення слідчо-оперативних заходів.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").

Працівниками столичної міліції вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підкреслили у ВЗГ.