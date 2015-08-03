У Києві запроваджено онлайн-систему для реєстрації автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, нова послуга пов’язана з реєстрацією транспортних засобів, що були у вжитку.

«Система поки що працює в тестовому режимі, і нею наразі можуть скористатися мешканці та гості Києва, а незабаром вона запрацює і в Дніпропетровську. Згодом очікуємо впровадження і в інших центрах надання послуг», - зазначили в ДАІ.

Згідно повідомлення, впровадити новинку вдалося за результатами плідної співпраці Департаменту ДАІ та ІТ-волонтерів. Послуга он-лайн заяви на відповідні операції з транспортними засобами вже працює в столиці (Центр ДАІ №13), найближчими днями - в Дніпропетровську (Центр ДАІ №3). Для цього автовласникові необхідно лише заповнити бланк електронної заяви й відправити на електронну пошту відомства.

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У заяві потрібно вказати дані про власника автомобіля, місце його проживання, його контактний телефон, а також технічні характеристики транспорту й підстави для реєстрації (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу тощо), після цього заяву треба надіслати на електронну адресу Центру ДАІ, пояснили в Державтоінспекції і нагадали, що під час процедури реєстрації транспортний засіб перевіряють у всіх існуючих баз даних (викрадення, арешт, контроль).

В ДАІ запевнили, що заяви розглядаються швидко, щодо підтвердження на електронну адресу власника транспортного засобу прийде відповідь. Після цього у відповідний день та час, який зазначив громадянин у заяві, необхідно прибути до Центру ДАІ № 13.

При собі власник повинен мати відповідні оригінали документів та транспортний засіб. Автомобіль повинен бути в наявності обов'язково, для огляду експертом на предмет достовірності номерів агрегатів.

Така система має значно спростити хід проведення вищезазначених операцій та дозволить значно скоротити час, потрібний для їх здійснення, переконані в ДАІ.