У Києві оголосили про початок електронного обговорення перейменування 12 вулиць та площ

Сьогодні розпочалось електронне обговорення та збір пропозицій від громадськості стосовно 12 проектів рішень Київської міської ради про перейменування вулиць і площ міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, долучитися до обговорення перейменувань може кожен киянин. Для цього слід зайти на офіційному сайті КМДА до рубрики «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів». Кожен зареєстрований користувач порталу може залишити свій «голос» – погодитися/не погодитися із запропонованими проектами, висловити свої пропозиції, зауваження чи оприлюднити власну редакцію проекту рішення.

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Триватиме громадське обговорення два місяці - до 3 жовтня 2015 року.

Йдеться про перейменування у Голосіївському районі вулиці Андрія Бубнова на вулицю Маричанську; Чапаєвського шосе на провулок Віто-Литовський; провулку Радянський на провулок Владислава Заремби. У назві одного з найбільших проспектів столиці – Червонозоряного – пропонується увічнити ім’я Героя України Валерія Лобановського.

У Святошинському районі замість вулиці Картвелішвілі та провулку Федька можуть з’явитися вулиці з іменами Володимира Покотила та Якова Шульгина. Провулок Ульянова у Святошинському районі офіційно може отримати назву, яку вже не один десяток років використовують кияни, – провулок Осінній.

Дві площі – Ленінградська та Дружби народів - за результатами обговорення можуть отримати історично обґрунтовані назви – Дарницька та Оболонська.

З метою поглиблення українсько-киргизької дружби та відповідно до звернення Посольства Киргизстану в Україні вулиця Миколи Кравченка у Шевченківському районі може змінити назву на честь відомого киргизького письменника Чингіза Айтматова.

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Вулицю Миколи Лукашевича в Солом’янському районі пропонують перейменувати на вулицю Івана Огієнка.

Крім того, вулицю Командарма Каменєва у Печерському районі пропонується перейменувати на вулицю Петра Болбочана.