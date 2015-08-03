Київська патрульна поліція у вигляді інфографіки показала свою відмінність від міліції

14:34, 03 серпня 2015
Київ
6621

Патрульна поліція Києва опублікувала результати своєї роботи за перший місяць існування.

Полиция сравнила свою работу и деятельность милиции / Фото УНИАН

Відповідна інформація у вигляді інфографіки розміщена на сторінці столичних патрульних у Facebook.

Читайте такожУ Києві звільнили дюжину нових поліцейських

При цьому наголошується, що дані опрацював відділ моніторингу та аналітики Департаменту патрульної служби.

У вигляді схем порівнюється діяльність міліції та поліції у 2014 і 2015 роках відповідно.

facebook.com/police.gov.ua

Наприклад, наводиться час прибуття на місце ДТП за викликом працівників міліції та поліції.

facebook.com/police.gov.ua
facebook.com/police.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter