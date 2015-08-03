Київська патрульна поліція у вигляді інфографіки показала свою відмінність від міліції
14:34, 03 серпня 2015Київ
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Патрульна поліція Києва опублікувала результати своєї роботи за перший місяць існування.
Поліція порівняла свою роботу та діяльність міліції / Фото УНІАН
Відповідна інформація у вигляді інфографіки розміщена на сторінці столичних патрульних у Facebook.
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При цьому наголошується, що дані опрацював відділ моніторингу та аналітики Департаменту патрульної служби.
У вигляді схем порівнюється діяльність міліції та поліції у 2014 і 2015 роках відповідно.
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Наприклад, наводиться час прибуття на місце ДТП за викликом працівників міліції та поліції.
facebook.com/police.gov.ua
facebook.com/police.gov.ua
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