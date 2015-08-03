Київська патрульна поліція у вигляді інфографіки показала свою відмінність від міліції

Відповідна інформація у вигляді інфографіки розміщена на сторінці столичних патрульних у Facebook.

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При цьому наголошується, що дані опрацював відділ моніторингу та аналітики Департаменту патрульної служби.

У вигляді схем порівнюється діяльність міліції та поліції у 2014 і 2015 роках відповідно.

Наприклад, наводиться час прибуття на місце ДТП за викликом працівників міліції та поліції.