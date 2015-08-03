Провал на дорозі в Києві за ніч збільшився вдвічі, опубліковані нові фото і відео

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

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"Станом на ранок третього серпня, на вулиці Борщагівській укріплений котлован з аварійною ділянкою колектора. Таким чином, вдалося запобігти подальшому руйнуванню дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з провалом асфальту транспортний рух на аварійній ділянці все ще обмежений.

Вирішується питання про проведення подальших аварійно-відновлювальних робіт.

Раніше повідомлялося, що в ліквідації наслідків провалу колектора задіяні співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, ГУ ДСНС України в. Києві, КК "Київавтодор", КП "Київпастранс" та інші фахівці.