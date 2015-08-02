У Києві провалилася дорога, утворилася величезна яма (фото)

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У зв'язку з масштабною аварією на ділянці каналізаційного колектора та пошкодженням водостоків призупинено рух транспорту по вулиці Борщагівській від Повітрофлотського шляхопроводу до Політехнічного провулку. Також на час ліквідації аварії можливе обмеження руху швидкісного трамвая", - йдеться в повідомленні.

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В ліквідації наслідків провалу колектора задіяні співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, ГУ ДСНС України в. Києві, КК "Київавтодор", КП "Київпастранс" та інші фахівці.

У повідомленні КМДА уточнюється, що трамваї курсуватимуть від вулиці Окружної до Михайлівської Борщагівки, а також курсуватиме автобус від вулиці Окружної до вулиці Старовокзальної.