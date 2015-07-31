Депутата Київради звинуватили у спробі захоплення одного з ЖЕКів

Про це повідомила адміністрація підприємства. Повідомляється, що близько 9 ранку депутат Київради Василь Гацько разом з групою людей увірвався в кабінет директора підприємства з вимогою негайно передати технічну документацію на кілька будинків, передає РБК-Україна.

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"Я розумію, що почалася передвиборна кампанія, і нашим політикам потрібно заробляти бали. Але є правове поле, я готовий надасть всі документи тільки згідно з графіком", - повідомив директор Максим Ковальський.

За його словами, отримавши відповідь - депутат заблокував кабінет директора ЖЕКу і влаштував безстрокову акцію протесту. На місце події виїхав наряд міліції та слідча група.

"Те, що ви зараз бачите, те, що у нас відбувається - типова спроба рейдерського захоплення підприємства", - повідомив Максим Ковальський.

Правоохоронці коментувати ситуацію відмовилися.

Крім того, наголошується, що на території, прилеглій до ЖЕКу були помічені молоді люди спортивної статури і з характерною зовнішністю. Як повідомляється, деякі з них мали при собі палиці, схожі на бейсбольні біти. На питання - що вони роблять на території ЖЕКу - відповідати відмовилися.

Нагадаємо, Василь Гацько - лідер політичної партії "Демальянс". Після оскарження результатів виборів у 2014 році на столичній виборчій дільниці №842, став депутатом Київради, з прохідним балом - 3,007%.