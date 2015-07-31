У Києві можуть з'явитися високі пішохідні переходи

Крім відновлення горизонтальної розмітки та встановлення нових дорожніх знаків, на Подолі планують облаштувати високі пішохідні переходи – вони будуть на рівні з тротуаром.

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«Таке роблять у всьому світі. Пішохід повинен рухатися у безперешкодному просторі, будь то батьки з дитячою коляскою, людина на інвалідному візку. На маршруті їх руху не повинно бути брівок. Зіскочити з неї – ще куди не йшло, а заїхати – це проблема. Підняті переходи – це як великий лежачий поліцейський. Автомобілям так чи інакше доведеться знижувати швидкість, і це підвищить безпеку пішоходів», - зазначив Петрук.

За його словами, такі переходи можуть з'явиться практично на всіх вулицях подолу, крім магістральних - Межигірської, Братської. Петрук також пояснив, що установка таких переходів передбачена на другому етапі реалізації нової концепції, повідомляє kiev24.ua.

Зараз розглядаються різні варіанти пішохідних зон району, облаштування нових парковок, в тому числі – і плавучого паркінгу-дебаркадера, перенесення трамвайних трамвайних зупинок і так далі.