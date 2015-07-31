У Києві можуть з'явитися високі пішохідні переходи
Департамент містобудування та архітектури представив нову концепцію організації дорожнього руху на Подолі.
Крім відновлення горизонтальної розмітки та встановлення нових дорожніх знаків, на Подолі планують облаштувати високі пішохідні переходи – вони будуть на рівні з тротуаром.
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«Таке роблять у всьому світі. Пішохід повинен рухатися у безперешкодному просторі, будь то батьки з дитячою коляскою, людина на інвалідному візку. На маршруті їх руху не повинно бути брівок. Зіскочити з неї – ще куди не йшло, а заїхати – це проблема. Підняті переходи – це як великий лежачий поліцейський. Автомобілям так чи інакше доведеться знижувати швидкість, і це підвищить безпеку пішоходів», - зазначив Петрук.
За його словами, такі переходи можуть з'явиться практично на всіх вулицях подолу, крім магістральних - Межигірської, Братської. Петрук також пояснив, що установка таких переходів передбачена на другому етапі реалізації нової концепції, повідомляє kiev24.ua.
Зараз розглядаються різні варіанти пішохідних зон району, облаштування нових парковок, в тому числі – і плавучого паркінгу-дебаркадера, перенесення трамвайних трамвайних зупинок і так далі.