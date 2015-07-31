Кличко пообіцяв показати оновлену Поштову площу на День Незалежності

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції стану реконструкції пішохідної зони відпочинку на Поштовій площі, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

"Тут побудована фактично нова площа, якої раніше не було. До Дня Незалежності буде відкритий громадський простір з унікальним фонтаном, зеленою зоною, сучасний, комфортний, де кияни зможуть гарно провести час з дітьми і родиною, відпочити, спуститися на набережну Дніпра. Передбачені пандуси для людей з обмеженими можливостями, а також спеціальні заїзди для велосипедистів. Реконструкція Поштової площі - це один з кроків, який дозволить зробити наше місто сучасним і водночас не втратити його ідентичності та самобутності", - зазначив Кличко.

Мер також відзначив, що надходить багато прохань, щоб ця площа була більш зелена. Тож столична влада планує додатково настелити газони та озеленити територію, сказав він.

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Кличко розповів, що бюджетна частина проекту буде завершена до Дня Незалежності, водночас тривають роботи інвестора з будівництва торгового центру з музефікацією унікальних знахідок Середньовічного Києва. "Тривають консультації щодо облаштування музейної частини комплексу, де кияни будуть знайомитися з історією і стародавніми будівлями, які були на цьому місці багато віків тому. Всі археологічні розкопки триватимуть під площею", - зазначив мер Києва.

Кличко відзначив, що реконструкція Поштової площі разом з будівництвом транспортної розв'язки, яку запустили рік тому, коштувала бюджету Києва 427 млн грн за цінами 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Поштової площі розпочалася у 2012 році. Взимку цього року археологи виявили на Поштовій площі частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти, що належать до XI-XII століть.

Археологічні розкопки на Поштовій площі тривають паралельно з будівельними роботами.