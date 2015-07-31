У Києві звільнили дюжину нових поліцейських

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе під час відвідування Національного університету внутрішніх справ у Харкові, спілкуючись із новими поліцейськими, які проходять підготовку.

“Було звільнено 12. Причини різні. Серйозні причини звільнення чотирьох. Абсолютно неправильно себе повів новий патрульний, коли спілкувався з людиною на Хрещатику і біля вокзалу. Ми не пишаємось цим. І кілька хлопців були звільнені, тому що вони заснули в машині”, - сказала Згуладзе.

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Вона підкреслила, що для нових поліцейських встановлено дуже високий стандарт, який в перший час повинен безперечно дотримуватися.

Як повідомляв УНІАН, співробітники патрульної поліції Києва розпочали роботу 4 липня.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні повідомив, що в Харкові нова поліція вийде на патрулювання 19 вересня.