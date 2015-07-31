У Києві звільнили дюжину нових поліцейських
У столиці звільнили 12 нових поліцейських, для нових патрульних встановлено дуже високий стандарт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе під час відвідування Національного університету внутрішніх справ у Харкові, спілкуючись із новими поліцейськими, які проходять підготовку.
“Було звільнено 12. Причини різні. Серйозні причини звільнення чотирьох. Абсолютно неправильно себе повів новий патрульний, коли спілкувався з людиною на Хрещатику і біля вокзалу. Ми не пишаємось цим. І кілька хлопців були звільнені, тому що вони заснули в машині”, - сказала Згуладзе.
Читайте такожПоліцейські показали нові мотоцикли, на яких патрулюватимуть Київ (фото)
Вона підкреслила, що для нових поліцейських встановлено дуже високий стандарт, який в перший час повинен безперечно дотримуватися.
Як повідомляв УНІАН, співробітники патрульної поліції Києва розпочали роботу 4 липня.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні повідомив, що в Харкові нова поліція вийде на патрулювання 19 вересня.