Поліцейські показали нові мотоцикли, на яких патрулюватимуть Київ (фото)

Нова патрульна поліція Києва показала нові мотоцикли, на яких незабаром будуть їздити мотопатрулі.

Фотографії виклав поліцейський Олексій Савкін у своєму Twitter.

"Скоро в Києві з'явиться такий мотопатруль", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом у Києві з'являться мото - та кінні поліцейські патрулі.

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За словами шефа патрульної поліції Києва, майора Олександра Фацевича, мотопатрулі будуть виїжджати на дорожньо-транспортні пригоди, а кінні поліцейські патрулі працюватимуть в лісопаркових зонах.

Також Фацевич повідомив, що у всіх районах Києва щодня працюють 195 автомобільних екіпажів поліції і 32 піші патрульні пари.

З моменту початку роботи нової патрульної поліції щодня в середньому надходить понад 1,5 тис. звернень.