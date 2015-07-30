На Київщині спалахнув будівельний скандал, пов'язаний з екс-заступником міністра оборони (відео)

За словами мітингувальників, Кредісов, маючи безпосереднє відношення до фірми-забудовника, причетний до перепродажу одних і тих же квартир в ЖК "Коцюбинський" різним власникам. Так, під загрозою скасування права власності опинилися 400 квартир в житловому комплексі, пише Gazeta.ua.

Зокрема, люди стурбовані офіційними заявами екс-міністра про його намір скасувати введення в експлуатацію 5-секційного будинку в комплексі.

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За словами жительки однієї зі спірних квартир Олени Толочиної, з питання власності минуло вже більше 30 судів в Ірпені, Києві, Івано-Франківську та Львові.

"Кредісов вже третій рік особисто і через підставні компанії судиться з коцюбинчанами за їх 100% оплачені квартири, позбавляє людей права власності та виселяє на вулицю. А тим інвесторам, які не встигли оформити своє майно, нескінченно накладає арешти на квартири", - сказала мешканка ЖК "Коцюбинський".

Протестна акція закінчилася спільною зустріччю ініціативної групи мітингувальників та представниками правоохоронних органів. Силовики пообіцяли жителям ЖК "Коцюбинський" приділити справі Кредісова і ЖК "Коцюбинський" особливу увагу.