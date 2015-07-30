Столична влада збільшила фінансування на ремонт шкіл, лікарень та дитсадків

“Зважаючи на ситуацію в країні, грошей у бюджеті не вистачає. Але ми повинні знаходити їх, перерозподіляти – щоб виділяти більше коштів на підтримку киян”, - зазначив мер Києва Віталій Кличко у ході сесії Київради.

За рахунок перерозподілу бюджетних коштів цьогоріч буде проведено ремонт приміщень кількох столичних лікарень, шкіл і дитсадків, а також сходових клітин, покрівель, вікон, ліфтів житлових будинків. А ще збільшено фінансування ремонту доріг, асфальтування прибудинкових територій, облаштування ігрових та спортивних майданчиків тощо. Додатково виділено кошти на реконструкцію кінотеатру «Жовтень».

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“Ухвалення змін до бюджету Києва - з урахуванням субвенції з Держбюджету - дозволить погасити заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію і воду. Це необхідні і важливі кроки, щоб полегшити життя киян в нинішній ситуації”, - наголосив Кличко.

Очільник столиці нагадав, що цього року в Києві вперше за багато років сформований збалансований і соціально орієнтований бюджет. Так, столична влада виділила бюджетні кошти на допомогу малозабезпеченим киянам, зберегла пільги на проїзд для пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО та інших незахищених категорій громадян.