Кличко підтримав меценатів, які будуть реставрувати історичні фасади на Вознесенському узвозі

Так, члени Наглядової ради на засіданні 29 липня одноголосно схвалили реалізацію кількох ідей меценатів.

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Зокрема, як зазначається, на Вознесенському узвозі коштом меценатів та спонсорів запланована реставрація історичних фасадів будинків, ремонт тротуарів, встановлення додаткового освітлення та благоустрій території. А на прилеглій до вулиці Електротехнічної території на Троєщині одна з компаній пропонує облаштувати парк з історичними фортифікаційними дерев’яними спорудами.

«Цей парк компанія планує використовувати як декорації для зйомок фільмів, а в інший час він стане місцем відпочинку мешканців району», - передбачає одна з ідей.

Мер Києва зауважив, що з часу презентації у травні поточного року ініціативу «Зробимо разом» підтримують дедалі більше активістів і меценатів.

«Після першої зустрічі почав працювати сайт ініціативи, де можна ознайомитися з проектами щодо благоустрою столиці та долучитися до їх обговорення та реалізації. Важливо донести до кожного киянина, що саме в їхніх силах змінити місто на краще, – наголосив Кличко. – Саме такі ініціативи і визначають майбутнє столиці. Наше спільне завдання – зробити Київ сучасним та комфортним і допомогти реалізувати енергію й ідеї тих, хто хоче допомогти зробити наше місто європейським».