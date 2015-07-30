Паркан в лісі поблизу села Лісники має бути знесений — т.в.о. голови Київської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з жителями села Лісники, які вимагають скасування землевідведення в лісі поблизу їхнього села, заявив т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе.

Він заявив, що поки справа щодо законності землевідведення кооперативу “Горобина” 22 гектарів лісу розглядається у суді, департамент державної будівельно-архітектурної інспекції виніс припис щодо знесення паркану навколо спірної території.

«У нас є рішення про знесення до 5 серпня цього паркану тими, хто його встановлював”.

Також він додав, що прокуратура Київської області вчора звернулася до суду з оскарженням відведення землі кооперативу “Горобина” в Чернечому лісі біля села Лісники.

Як повідомляв УНІАН, громадська організація "Центр протидії корупції" на своїй сторінці у Facebook, а також деякі ЗМІ повідомили, що у селі Лісники під Києвом заступник голови СБУ — голова Антитерористичного центру Віталій Маліков, заступник голови СБУ Олег Фролов і ще один співробітник СБУ Руслан Баранецький приватизували ділянки в лісі, і зараз там здійснюється вирубка. Активісти стверджували, що високі чини в Службі безпеки незаконно зайняли земельні ділянки.

Водночас, 28 липня в коментарі УНІАН речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що представники СБУ отримали земельні ділянки законно - за рішенням Київської мерії. "Справа в тому, що насправді ситуація така, що це 160 ділянок по 12 соток, і вони розподілялися Київською мерією для тих, хто подавав заявки, і вони подали заявки, отримали по 12 соток", - зокрема, зазначила речник СБУ. В той же час, за її словами, інформація про те, що співробітники СБУ займалися самостійним відчуженням цієї землі, не відповідає дійсності.

Раніше, 23 липня, прес-служба прокуратури Київської області розповсюдила повідомлення, що прокуратурою Київської області вивчаються обставини передачі в оренду садовому товариству «Горобина» земельної ділянки площею 22 га на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району для ведення садівництва та подальшої її приватизації членами зазначеного товариства, і що за результатами вивчення, у разі наявності підстав, органами прокуратури області буде вжито вичерпних заходів реагування щодо поновлення інтересів держави.

Разом з тим, як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Київській області, за дорученням секретаря РНБО Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Києво-Святошинським райвідділом міліції проведено перевірку щодо численних звернень громадян стосовно незаконного встановлення паркану та вирубок лісу між селами Лісники та Ходосівка. «За результатами перевірки було виявлено ряд фактів з ознаками злочину, зібрані матеріали передані до прокуратури області. Зібрані матеріали та отримана інформація свідчать про причетність до цієї оборудки людей з оточення екс-президента Віктора Януковича», - йшлося у повідомленні.