У Києві вбили черницю УПЦ Московського патріархату

Як розповів голова інформаційного відділу УПЦ МП єпископ Климент, жінка сильно хворіла, передає "Сегодня".

"Вона поїхала лікуватися, а після того, як вийшла з лікарні, поїхала в квартиру, в якій жила раніше. Зараз там живуть її родичі. Коли черниця приїхала, квартира була порожня. Вона залишилася там на ніч. Родичі дзвонили ввечері, але вона не відповідала. Коли вона не підняла слухавку і вранці, родичі почали переживати. Вони приїхали в квартиру і знайшли її мертвою. У неї були зв'язані руки, вона була побита", - розповів він.

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Експертиза показала, що під час побиття жінки поламали всі ребра, були травмовані всі внутрішні органи.

Даних про зниклі речі немає. Жінка була простою черницею.

Відкрито кримінальне провадження за ст 115 КК України «Умисне вбивство».

Як повідомляв УНІАН, 25 липня близько 20.00 в під'їзді будинку на проспекті Героїв Сталінграда двоє невідомих завдали настоятелю храму мч. Тетяни Ніколаєву вогнепальних поранень у голову. Постраждалого на сходах виявила сусідка, яка негайно викликала швидку допомогу і зателефонувала на "102". 41-річного священнослужителя у важкому стані доставили в лікарню. 29 липня він помер.