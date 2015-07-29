Кличко запропонував власникам МАФів альтернативні місця для торгівлі

У Деснянському районі почали прибирати місця найбільшого скупчення незаконних МАФів, зокрема, по вулиці Бальзака, 64, повідомили у прес-службі КМДА.

Власники МАФів і працівники кіосків чинять опір, водночас місцеві мешканці скаржаться на нелегальні кіоски і просять їх прибирати.

"Незаконні МАФи, які вбивають малий бізнес, що працює чесно і законно, будуть прибиратися, незважаючи на опір власників. Ситуація тут наступна - з одного боку ті, хто працюють у МАФах, вимагають їх не чіпати. З іншого - місцеві мешканці вимагають очистити мікрорайон від кіосків. Ми наведемо лад, жодних наливайок і захаращеності тут не буде!", - зазначив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції міста за участю голів райдержадміністрацій Києва на Троєщині.

Як альтернативу торгівлі Віталій Кличко пропонує підприємцям орендувати порожні приміщення на перших поверхах столичних будівель. Мер міста вже дав доручення голові Деснянської РДА скласти список будівель, де наявні порожні приміщення на перших поверхах, які можна передати в оренду представникам малого і середнього бізнесу.

Мер зазначив, що в місті вже прибрали велику кількість незаконних МАФів – близько 4 тисяч. І ця робота триватиме, тому що Київ має бути чистою і комфортною столицею, а не містом-базаром.

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«Я дав завдання керівнику району надати торгівцям список всіх вільних приміщень району, куди вони можуть переїхати і зайнятися торгівлею. Київ не повинен бути базаром», – сказав Віталій Кличко.

Водночас керівник Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Дмитро Білоцерковець сказав, що власниками незаконних МАФів на вулиці Оноре де Бальзака переважно є колишні прокурори і силовики часів Януковича.

«Власники МАФів намагаються втягнути столичну владу у протистояння з тими, хто орендує МАФи, – з продавцями. Власники незаконних МАФів, по суті, обкладали даниною малий і середній бізнес. А власники тут – це колишні прокурори і міліціонери епохи Януковича. І відповідальність повинні нести саме вони, які незаконно здавали кіоски в оренду і таким чином обманювали дрібний бізнес», – зазначив Білоцерковець.