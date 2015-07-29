Київська ОДА хоче створити спеціальний фонд для доплат держслужбовцям

Про це 28 липня на круглому столі "Реформування державної служби: гідні зарплати vs корупція" в Києві сказав перший заступник голови Київобладміністрації Лев Парцхаладзе.

"Ми хочемо зробити пілотний проект в Київській області, експеримент зі створення спеціального фонду, за підтримки якого ми зможемо офіційно здійснювати доплату державним службовцям", - сказав він.

За його словами, Київська облдержадміністрація і фахівці компанії Deloitte створили робочу групу, яка вже почала розробляти нормативи створення такого фонду, розпочато діалог з Кабінетом Міністрів України, на розгляд якого проект повинен виноситися за підсумками розробки, а також є підтримка ініціативи з боку заступника глави Адміністрації Президента Дмитра Шимківа.

Читайте такожКиївська область створила комісію для контролю за дотриманням земельного законодавстваПарцхаладзе додав, що фонд буде формуватися за рахунок коштів міжнародних донорських та інших організацій, обсяг фінансування буде регламентовано.

Іншими необхідними критеріями роботи такого фонду повинні бути: обов'язкова розробка нових кваліфікацій працівників, чітка відповідність найманих працівників цим новим кваліфікаційним вимогам, а також повна прозорість і відкритість його роботи, обов'язкова незалежна аудиторська перевірка діяльності фонду та інші вимоги.

На думку Парцхаладзе, ці дії дозволять зовсім по-іншому підійти до питання підбору кадрів на державну службу, які будуть мати необхідну кваліфікацію й не будуть пов'язані з корупцією.