Рок-н-рол, ретро-автомобілі та бургери: у Києві відбудеться фестиваль американської культури #USAinUa

15-16 серпня в Києві відбудеться фестиваль #USAinUA, де всі охочі зможуть скуштувати традиційні страви американської кухні, послухати і станцювати кантрі, рок-н-рол і джаз, подивитися на ретро-автомобілі.

"Для покоління Перебудови, та й для багатьох наступних поколінь, є країна - мрія. Це Америка. Для кожного вона своя і асоціації можуть бути різними. І, мабуть, несправедливо, що наше знайомство із США обмежується гамбургерами, ковбоями і поп-культурою. Дізнатися більше про історію і традиції Америки, скуштувати справжню американську кухню, послухати музику і потанцювати - це лише невелика частина того, що чекає відвідувачів Фестивалю #USAinUA", ― розповідає організатор події Катерина Старунська.

Організатори підкреслюють, що всупереч розповсюдженій думці, в США, окрім відомої на весь світ вуличної їжі, є і власна аутентична кухня. На території фестивалю можна буде не лише скуштувати «крильця по-південному», чілі кон карне і справжній чізкейк «Нью-Йорк», але й навчитися смажити правильні бургери і стейки під керівництвом шеф-кухарів київських ресторанів.

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У гостей фестивалю буде унікальна можливість простежити історію розвитку музичної культури у виступах музичних і танцювальних колективів. Усі бажаючі зможуть взяти участь у танцювальних майстер-класах. Для любителів автомобільної техніки організатори підготували особливий сюрприз ― виставку американських ретро-автомобілів.

Аніматори-супергерої, школа бойскаутів, майстер-класи із виготовлення індіанських амулетів ― усе це чекає на відвідувачів у дитячій зоні фестивалю. А дорослі любителі ігор позмагаються у влучності на чемпіонатах із дартсу і стрільби. Найвідчайдушніші зможуть відчути себе справжніми ковбоями, осідлавши механічного бика.

На фестивалі можна буде не лише розважитися, а й підвищити свою обізнаність. У відкритому лекторії гостей чекають виступи досвідчених спікерів на найрізноманітніші теми. Мода і політика, бізнес і музика, історія і техніка ― кожен вибере цікавий для нього напрямок, зможе відвідати лекцію і взяти участь у дискусіях.

Фестиваль україно-американської дружби #USAinUA відбудеться на території виставкової галереї «Атмосфера» за адресою Столичне шосе, 103.