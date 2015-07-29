У Києві помер поранений у голову священик

Як повідомляє сайт УПЦ МП, священик помер зранку 29 липня не приходячи до тями.

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня близько 20.00 в під'їзді будинку на проспекті Героїв Сталінграду двоє невідомих спричинили Ніколаєву вогнепальне поранення в голову. Потерпілого на сходах виявила сусідка, яка негайно викликала швидку допомогу та зателефонувала на "102". 41-річного священнослужителя у важкому стані доставили до лікарні.

Слідчим відділом райуправління за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.