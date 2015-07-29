У Києві презентували проекти-переможці в номінації "Український дім на Європейській площі"

Першу та третю премію здобули українці, другу – команда з Китаю, повідомляє Радіо Свобода.

Перше місце посів проект «Місце, де Україна зустрічається з Європою» Марії Пахомової та Андрія Шуляра. «Ми намагалися переосмислити роль Українського дому в міському середовищі і його як соціального феномену. Адже раніше це був музей Леніна, ідеологічна, майже культова споруда, сьогодні ж вона майже ніяк не використовується», – розповідає урбаніст.

Читайте такожДизайн Будинку профспілок, що злякав киян, виявився особистою фантазією архітектора

За проектом, в Українському домі мають з’явитися Бібліотека Майдану, Вільний університет Майдану, лекційні кімнати та відкриті офіси. Передбачено також переобладнання зовнішнього простору та реконструкція Європейської площі. Архітектори кажуть, що для втілення проекту потрібно щонайменше п’ять років.

На початку червня відбулося засідання Міжнародного журі конкурсу, яке визначило переможців у кожній номінації. Ці проекти винесуть на публічні обговорення. Як зазначають організатори, важливо, щоб ідеї, які обрало фахове журі, також були підтримані киянами.

Раніше УНІАН повідомляв, що київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у церемонії оголошення переможців конкурсу «Територія гідності» – проекту реконструкцій громадського простору Майдану Незалежності.

Міський голова зазначив, що цей конкурс – унікальний для Києва та України в цілому.