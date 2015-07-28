Порошенко вклонився чудотворним іконам Богородиці у Києво-Печерській лаврі

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, глава держави прибув до Києво-Печерської лаври з дружиною, де їх зустрів Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій та керуючий справами УПЦ Митрополит Антоній.

Читайте такожУ Києві відзначають річницю хрещення Русі та смерті князя Володимира

Нагадаємо, що на урочистості 27-28 липня до Києва були привезені вісім чудотворних ікон Божої Матері «Піщанська» (Ізюм, Харківська обл.), «Почаївська» (Почаїв, Тернопільська обл.), «Касперівська» (Одеса), «Зимненська» (Волинь), «Охтирська» (Охтирка, Сумська обл.), «Святогірська» (Святогірськ, Донецька обл.), «Призри на смирення» (Київ) та ікона «Троєручиця-Бердянська» (Бердянськ, Запорізька обл.).

Також для поклоніння вірян виставлена ікона святого князя Володимира з часткою мощей. Одночасне перебування святинь у Києві організовано УПЦ в рамках святкування 1000-річчя преставлення князя Володимира.