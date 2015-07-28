У СБУ заявили, що їхні співробітники отримали земельні ділянки у Лісниках за рішенням Київської мерії

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, коментуючи інформацію громадської організації «Центр протидії корупції» у Facebook про те, що в селі Лісники під Києвом заступник голови СБУ Віталій Маліков, заступник голови СБУ Олег Фролов і ще один співробітник СБУ Руслан Баранецький нібито приватизували ділянки в лісі і зараз там здійснюється вирубка.

Виявляється, заступники Генпрокурора це - не дно. Дно у нас в СБУ. Кадрова політика Порошенка в сфері протидії корупції... Posted by Центр Протидії Корупції on 27 июля 2015 г.

Гітлянська пояснила, що співробітники СБУ разом зі ще 157 громадянами подали заявки та отримали землю, яка раніше вже була відведена під дачні ділянки.

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"Справа в тому, що насправді ситуація така, що це 160 ділянок по 12 соток, і вони розподілялися Київською мерією для тих, хто подавав заявки, і вони подали заявки, отримали по 12 соток", - зазначає прес-секретар СБУ.

За її словами, інформація про те, що співробітники СБУ займалися самостійним відчуженням цієї землі, не відповідає дійсності.