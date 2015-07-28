Кличко: Скандальне будівництво на Микільській Слобідці заморожено

Про це Київський міський голова заявив під час спілкування з громадськими активістами біля конфліктної забудови, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожКияни зможуть знайти інформацію про незаконні будівельні майданчики в інтернеті - КМДА

"На даний момент за моїм наполегливим зверненням до забудовника будівництво тут заморожене. І поки забудовник не надасть відкоригований детальний план розвитку набережної і прилеглого мікрорайону, не обговорить і не погодить його з місцевими мешканцям, будівництва тут не буде!", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що раніше звернувся до столичної прокуратури з тим, щоби правоохоронні органи перевірили дозвільну документацію на будівництво на вулиці Микільсько-Слобідській.