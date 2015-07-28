Столична влада проведе інвестконкурс для створення сучасного перинатального центру

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко за результатами інспекції пологового будинку.

«Ми зараз перебуваємо у 5-му пологовому будинку столиці. Ми плануємо провести інвестиційний конкурс і збудувати тут перинатальний центр. Як батько трьох дітей можу сказати, що цей пологовий будинок справді відповідає найкращим сучасним стандартам: сучасна апаратура, комфортні умови. Перинатальний центр потрібен багатьом жінкам, які мають бажання народити, але через хвороби чи фізіологічні особливості не можуть отримати якісних послуг і стати мамами. Я сподіваюся, після інвестиційного конкурсу ми зможемо створити такий центр, де якість послуг буде на найвищому рівні і де допомагатимуть усім жінкам, які цього потребують», – заявив Віталій Кличко.

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Київрада ухвалила рішення, яким дозволила проводити інвестконкурс на будівництво і створення центру на базі пологового будинку. За планами, конкурс триватиме 2-3 місяці. Потенційні інвестори вже є – з Туреччини і Німеччини. На будівництво перинатального центру потрібно 29 млн євро. Обладнання для нього вже частково закуплене.

Кожні треті пологи в столиці відбуваються в пологовому будинку № 5. Крім того, медзаклад приймає вагітних високого ризику та породіль із ускладненнями з усього міста та України загалом.

На території пологового будинку збудували кисневу станцію для порятунку немовлят, а також власну котельню.