Безкоштовний транспорт на Трухановому острові працюватиме тільки у вихідні та на свята

Безкоштовний громадський транспорт на Трухановому острові працюватиме лише у вихідні та святкові дні.

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Як повідомили УНІАН в КП «Київтранспарксервіс», це пов'язано з погіршенням погодних умов та зменшенням кількості пасажирів у робочі дні в маршрутному транспорті на території Труханового острова.

В повідомленні сказано, що такий режим роботи буде запроваджено до 30 вересня 2015 року.