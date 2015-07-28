Безкоштовний транспорт на Трухановому острові працюватиме тільки у вихідні та на свята

15:32, 28 липня 2015
Київ
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Даний режим роботи буде запроваджено до 30 вересня 2015 року.

Труханов / golos.ua

Безкоштовний громадський транспорт на Трухановому острові працюватиме лише у вихідні та святкові дні.

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Як повідомили УНІАН в КП «Київтранспарксервіс», це пов'язано з погіршенням погодних умов та зменшенням кількості пасажирів у робочі дні в маршрутному транспорті на території Труханового острова.

В повідомленні сказано, що такий режим роботи буде запроваджено до 30 вересня 2015 року.

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