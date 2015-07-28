У Києві сильна злива паралізувала рух на деяких вулицях (відео)

З 11:47 було заблоковано рух трамваїв маршрутів №1, №3. Причиною є замулення рейкового полотна на вулиці Жилянській і вулиці Пестеля в напрямку Михайлівської Борщагівки. Про це повідомляє ТСН.

Робота трамвайних маршрутів організована зі змінами, трамваї курсують від Михайлівської Борщагівки до станції "Кільцева дорога".

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Численні труднощі в русі виникали у Подільському районі. Трамвай №12 також застряг в глибокій воді – приватні авто були змушені його об'їжджати.