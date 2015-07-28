У Києві сильна злива паралізувала рух на деяких вулицях (відео)
14:21, 28 липня 2015Київ
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Через сильну зливу у столиці "Київпастранс" змушений був внести корективи в рух трамваїв, транспорт просто не може пересуватися глибокими калюжами.
Численні ускладнення в русі виникали на Подолі / УНІАН
З 11:47 було заблоковано рух трамваїв маршрутів №1, №3. Причиною є замулення рейкового полотна на вулиці Жилянській і вулиці Пестеля в напрямку Михайлівської Борщагівки. Про це повідомляє ТСН.
Робота трамвайних маршрутів організована зі змінами, трамваї курсують від Михайлівської Борщагівки до станції "Кільцева дорога".
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Численні труднощі в русі виникали у Подільському районі. Трамвай №12 також застряг в глибокій воді – приватні авто були змушені його об'їжджати.
Київські дороги перетворилися на річки через зливи
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