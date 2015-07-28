У Києві відзначають річницю хрещення Русі та смерті князя Володимира

Як передає Радіо Свобода, програма заходів також передбачає і мистецькі проекти.

"На Володимирській гірці вранці у вівторок зберуться посли і представники міжнародних організацій, члени Всеукраїнської ради церков, чиновники та представники громадських організацій та волонтерського руху. Увечері під дзвіницею Михайлівського Золотоверхого монастиря відбудеться мистецька програма з виконанням хорових творів українських авторів від Середньовіччя до наших днів у супроводі сучасних мультимедійних технологій", - йдеться в повідомленні.

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