У Києві відбулась хресна хода, у якій взяли участь 20 тисяч вірян УПЦ
У Києві відбулась хресна хода вірян Української православної церкви Московського патріархату.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ, заступник голови Відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич зауважив, що віряни пройшли ходою від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.
«Хресна хода - визначна подія, адже у ній бере участь біля 20 тис. вірян - киян та паломників з різних куточків України. Дуже важливо, що люди, які проживають в різних регіонах України, побачили у цій хресній ході один одного, спільно моляться за мир та єдність в нашій країні», – зазначив Данилевич.
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Перед цим о 14.00 на Володимирській гірці біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому відбулася зустріч 8-ми чудотворних ікон Божої Матері, які привезли з різних регіонів України, та урочистий молебень до 1000-річчя успіння князя Володимира.
Після прибуття до Києво-Печерської лаври на площі перед Успенським собором розпочнеться всенічне бдіння, під час якого ікони вже будуть доступні для поклоніння.
28 липня о 09.00 у Києво-Печерській Лаврі звершуватиметься святкова Божественна літургія. Вклонитися чудотворним іконам можна буде 27 і 28 липня.