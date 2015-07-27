Блаженніший Онуфрій під час хресної ходи вшанував пам’ять загиблих на Майдані
Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший митрополит Онуфрій під час хресної ходи у Києві з 8-ма іконами Матері Божої помолився за упокій загиблих співвітчизників у лютому 2014 року під час подій на Майдані.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Блаженніший митрополит Онуфрій поклав квіти на вулиці Грушевського та проспівав "Вічная пам'ять" загиблим.
Після вшанування пам’яті Предстоятель УПЦ з хресною ходою, яка йшла від Володимирської гірки, відправився до Києво-Печерської лаври.
Як повідомляв Центр інформації УПЦ, сьогодні на Володимирській гірці у Києві відбувся молебень, який очолив Блаженніший Онуфрій у співслужінні представників Помісних Православних Церков світу. В хресній ході від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври з 8-ма чудотворними іконами Богородиці взяли участь біля 20 тис вірян - киян та паломників з усієї України.
Читайте такожУ Київ 27 липня приїдуть представники чотирьох Помісних Православних Церков
Сьогодні ввечері у Києво-Печерській лаврі відбудеться Всенічне бдіння, під час якого ікони будуть доступні для поклоніння. 28 липня о 09.00 у Києво-Печерській лаврі звершуватиметься святкова Божественна літургія. Вклонитися чудотворним іконам можна буде 27 і 28 липня.