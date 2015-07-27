ЗМІ: нове керівництво СБУ може бути причетним до захоплення лісу під Києвом

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на програму "Наші гроші" на каналі Zik.

Ділянку у 22 гектари реліктового Чернечого лісу захопили без жодного дозвільного документу. У лісі вже почали ставити паркани й вирубувати дерева.

За останній місяць лісові угіддя на території Ходосівської сільради розділили на 160 ділянок по 12 соток, хоча вони досі належать держпідприємству „Боярська ЛДС".

Оборудка бере свій початок у 2004 році. Тоді садове товариство "Горобина", яке тепер захопило ліс, отримало від Києво-Святошинської адміністрації в оренду цю землю.

Але РДА за кілька тижнів скасувало свій дозвіл на виділення лісу в оренду через тиск депутатів.

Натомість "Горобині" виділили іншу ділянку в іншому місці. Але це товариство після зміни влади вирішило захопити ту ділянку, яку йому навіть не дозволили орендувати.

Серед членів товариства у 2004 році значились 156 осіб, серед яких син Раїси Богатирьової, дружина нардепа-комуніста Адама Мартинюка, один з керівників адміністрації Януковича - Ігор Пачків, дочка екс-заступника міністра МВС – Сергія Чеботаря, тодішній заступник міністра внутрішніх справ - Валентин Недригайло, перший заступник МЗС - Олександр Чалий, син нардепа Олександри Кужель, головний комуніст Петро Симоненко із колишньою дружиною, депутати - Юхим Звягільський та Ігор Єремеєв.

Тепер же склад товариства поповнився нікому не відомими людьми. Але і серед них знайшлись високопосадовці.

Зокрема, три земельні ділянки записані на Малікова Віталія Володимировича, Фролова Олега Володимировича та Баранецького Руслана Федоровича.

Повних тесок Малікова і Фролова президент нещодавно призначив заступниками голови СБУ, а Баранецького наприкінці 2014 року нагородив орденом Богдана Хмельницького.

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Варто зазначити, що "охороняти" самозахоплення приїхала охоронна структура "Сіті сервіс компані", яка належить бійцю "Правого сектора" Роману Калашнику.